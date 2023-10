Forlì, Ior: dalla cena benefica 19mila euro per il Morgagni Pierantoni

Una bella serata di solidarietà a favore di una buonissima causa: sostenere i lavori di ristrutturazione e di umanizzazione del reparto di Chirurgia Senologica dell’Ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì, affinché le pazienti colpite da tumore al seno costrette ad operarsi e a trascorrere un periodo di ricovero presso la struttura si sentano meno malate e più donne. Un modo per celebrare al meglio il mese di ottobre, dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione delle tematiche intorno al carcinoma della mammella. Tutto questo è stato il “Charity Dinner IOR” di Forlì, tenutosi giovedì 26 ottobre a partire dalle ore 20 presso la suggestiva location dell’Auditorium della Chiesa di San Giacomo. Sebbene solitamente prevista per il periodo natalizio, e anticipata appunto per essere in concomitanza con il “mese rosa” vista la buona causa cui era dedicata, l’iniziativa è oramai una tradizione consolidata del territorio, tanto che i partecipanti alla cena hanno praticamente gremito la sala in ogni ordine di posto: erano circa 200 le persone a tavola, per un contributo finale di oltre 19.000 euro.

Come detto in precedenza, l’incasso sarà utilizzato per sostenere i lavori di ristrutturazione presso il reparto condotto dalla dott.ssa Annalisa Curcio: «Il progetto nasce dalla necessità di rendere gli ambienti dove accogliere le nostre pazienti più luminosi, più ampi, più spaziosi, come peraltro richiesto anche dal Ministero della Salute che ha introdotto il concetto di umanizzazione delle strutture ospedaliere all’interno delle sue linee guida – ha spiegato nel corso della serata – luoghi di cura più confortevoli per le donne che vengono ricoverate e per i famigliari che le vengono a trovare significa garantire un maggior benessere durante la degenza: trovarsi in un reparto esclusivamente votato alle terapie e alla guarigione della patologia porta chiaramente a sentirsi delle malate, più che delle persone con delle esigenze. Ritengo che questi lavori di umanizzazione, sostenuti dall’Istituto Oncologico Romagnolo, rappresenteranno un valore aggiunto anche dal punto di vista dei professionisti, che all’interno del reparto spesso trascorrono più tempo che a casa: ambienti più confortevoli anche per medici ed infermieri si tradurranno in una migliore efficienza e in un servizio più performante». All’interno del reparto della dott.ssa Curcio, oltre ai pannelli illuminati sui soffitti con la riproduzione del cielo, proposti anche presso la Prevenzione Oncologica dello stesso Ospedale “Morgagni-Pierantoni”, verranno installate alcune tra le opere più iconiche dell’arte moderna. Sarà così che le pazienti ricoverate potranno muoversi tra riproduzioni di Edgar Degas e Gustav Klimt. Ma perché scegliere l’arte per i lavori di umanizzazione? L’ha spiegato sempre la dott.ssa Curcio: «L’arte è bellezza, comunicazione, cura: racchiude in sé diversi significati affini al nostro lavoro e soprattutto al tipo di chirurgia che proponiamo, specie quella ricostruttiva. Nella nostra professione non possiamo tener conto esclusivamente della malattia: dobbiamo pensare alla qualità di vita di chi si sottopone ad un intervento demolitivo, di conseguenza abbiamo il dovere di preservare l’armonia del corpo e l’immagine che una donna ha di sé prima della diagnosi di cancro, affinché questa esperienza già di per sé traumatica non abbia impatti ulteriori sulla sua quotidianità e socialità».