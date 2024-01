Forlì. Intervista al presidente del Campus, Menegatti: “A maggio ospiteremo l’European youth event: attesi 4mila giovani in occasione dell’anniversario dell’alluvione”

Il Campus universitario di Forlì è in continuo aumento in termini di studenti. Sono circa 6mila e 500 quelli attuali. Dati in continua crescita se si considera che, solitamente, la media di immatricolati nell’ultimo triennio è di 2.200 mentre nell’anno accademico 2023- 2024, sono schizzati oltre i 2.500. Il 2024 sarà un anno importante per il Campus non solo in termini di investimenti e per l’avvio del nuovo corso di laurea in Ingegneria nautica ma anche perché Forlì è stata selezionata dal Parlamento europeo tra le 4 città in Europa in cui si terrà l’European youth event, manifestazione che attrarrà oltre 4mila studenti proprio nei giorni in cui ricorrerà l’anniversario dall’alluvione. Abbiamo fatto il punto con Emanuele Menegatti, presidente del Campus di Forlì.

Il polo universitario forlivese è sempre più attrattivo agli occhi degli studenti. Quali sono, secondo lei, le ragioni che spingono uno studente a preferire Forlì rispetto alle realtà universitarie delle grandi città?

«In primo luogo – spiega Menegatti – la scelta è legata alla peculiarità dei nostri corsi di studio. Come ateneo abbiamo una politica chiara che è quella di diversificare l’offerta formativa nell’ambito del multicampus. A Forlì offriamo programmi diversi da quelli che si possono trovare a Bologna o altrove. Abbiamo anche molti corsi di studi internazionali che hanno notevole attrattività, insegnati in lingua inglese e con contenuti più internazionali. Questi attraggono molto e portano su Forlì studenti che preferiscono la sede forlivese piuttosto che quella bolognese dove non trovano il corso di studio che vorrebbero. Poi c’è il fattore non trascurabile della città a misura di studente: i nostri numeri più piccoli ci permettono di offrire ai ragazzi un livello più alto in termini di servizi. Gli studenti lo sanno, lo apprezzano e il passaparola fa il resto. Questo influisce certamente, unitamente ai prezzi più contenuti per gli alloggi rispetto quelli di Bologna. Non da ultimo, abbiamo un Campus molto bello, con splendide strutture che non esistono nelle altre sedi e forse neanche a livello italiano».

Secondo lei cosa si può ancora migliorare?

«Intanto c’è da completare quello che è l’aspetto edilizio del Campus ovvero i padiglioni Sauli-Saffi che verranno terminati, speriamo, in un paio di anni. L’accoglienza in termini di alloggio per gli studenti è sicuramente un aspetto che si andrà a migliorare nei prossimi anni: in questo senso è stata aperta già una parte dello studentato ex Enav. C’è poi la questione aule: stiamo cercando e penso troveremo, spazi di media-ampia dimensione che ci consentiranno di aumentare i numeri dei corsi ad accesso programmato. Ad esempio, dal 1° gennaio Campostrino sarà disponibile. Abbiamo infatti tante domande che non siamo in grado di soddisfare perché mancano aule ampie ma è una soluzione che soprattutto grazie al Comune e alla Fondazione, riusciremo ad andare a sistemare nei prossimi anni».

L’elevata domanda che al momento non riesce ad essere accolta quali corsi di studio riguarda?

«Un po’ tutti i corsi studio ad accesso programmato. Ad esempio, medicina conta oltre 200 domande: quest’anno il contingente è passato da 90 a 130 posti ma c’è margine per crescere ancora un po’ rispetto alle domande. Queste ultime sono tante anche per economia e scienze politiche».

Pensando al 2024, quali sono i progetti e quali gli auspici?

“A maggio Forlì ospiterà l’“European youth event”, che porterà in città, secondo le stime, oltre 4mila giovani tra i 16 e i 30 anni. È la prima volta che l’Italia ospiterà l’evento dedicato ai giovani e si terrà in concomitanza con il primo anniversario dell’alluvione, dal 17 al 19 maggio. Forlì si è candidata ed è stata selezionata dal Parlamento europeo tra le 4 città europee individuate assieme a Berlino, Vilnius e la slovena Brežice . In quei giorni in città si parteciperà a dibattiti, laboratori, giochi e attività dedicati al futuro dell’Europa. Per quanto riguarda i progetti, invece, il prossimo anno sarà contrassegnato sicuramente dal grande impegno legato al trasloco della biblioteca. Il Pallareti verrà completamente ristrutturato: si tratta di un intervento pesante che durerà un paio d’anni. Abbiamo quindi la biblioteca che verrà trasferita sia per i libri in consultazione che per i posti studio all’interno dell’ex asilo Santarelli che il Comune ci ha messo a disposizione. Nel 2024, visto l’aumento degli studenti, dovremo mantenere il nostro standard di servizi. Se tutto va bene, attendiamo il riscontro positivo da parte del Ministero, avremo l’avvio del corso di Ingegneria nautica che sarà la novità del 2024-2025. Cercheremo, poi, di aumentare l’offerta di posti alloggio per gli studenti».