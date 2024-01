Forlì. Intervista a Maria Giorgini, segretaria Cgil: “«Agli alluvionati servono sostegno e procedure snelle per chiedere i ristori»

Procedure snelle per accedere ai ristori da parte degli alluvionati e la creazione di uffici nel territorio che possano accompagnare le persone nel fare le domande per aiutare chi non ha dimestichezza con il digitale. Sono le proposte concrete avanzate da Maria Giorgini, segretaria provinciale Cgil che tratteggia un bilancio dell’anno che sta per concludersi tracciando l’orizzonte delle priorità del 2024.

Maria Giorgini, in generale il 2023 che anno è stato?

«È stato un anno estremamente faticoso per tutto il territorio venivamo come tutti dagli anni difficili della pandemia, stavamo resistendo non con poche difficoltà agli effetti della guerra e l’alluvione in Romagna ha rischiato di metterci in ginocchio. Se ci siamo rialzati possiamo dirlo che è stato grazie solo alle persone che non si sono arrese. Anche dal punto di vista occupazionale possiamo dire che la nostra provincia ha retto, ma sicuramente restano tante cicatrici nel vissuto delle persone e anche nell’economia».

Un bilancio del 2023 non può prescindere inevitabilmente dall’alluvione, chi è stato maggiormente colpito e qual è la situazione attuale?

«Indubbiamente la nostra provincia è tra quelle maggiormente colpite, le città divise in due a Forlì e a Cesena, le nostre colline dissestate e poi il terremoto che ha colpito Tredozio, di cui credo non si stia parlando abbastanza. Ci sono state vittime e non possiamo dimenticarlo, come non possiamo dimenticare chi ha avuto la casa alluvionata, ha perso automobili e in alcuni casi ha perso il lavoro, la propria bottega o il proprio reddito. Le persone anziane , i fragili , e chi è senza rete familiare, ha subito doppiamente i danni e ancora oggi ha grandi difficoltà».

Nell’emergenza la Cgil si è sentita colpita, come avete reagito?

«Solidarietà e mobilitazione com’è nella nostra storia. La Cgil vive nelle città, nelle realtà produttive e nelle nostre colline. Abbiamo avuto sedi danneggiate, abbiamo ricevuto molta solidarietà da tutta Italia e abbiamo cercato di dare anche noi supporto al territorio, spalando fango, preparando e distribuendo pasti, accogliendo le persone in cerca di risposte e anche mobilitandoci. Abbiamo denunciato tra i primi le cose che non funzionavano, abbiamo sollecitato risposte che ancora oggi tardano ad arrivare. Dopo la manifestazione delle terre alluvionate del 14 ottobre a Forlì abbiamo visto una accelerazione ma non basta, ci sono persone che hanno perso tutto e ancora oggi hanno ricevuto solo 3.000 euro».

Dunque secondo il vostro osservatorio cosa serve oggi?

«Servono procedure snelle nei ristori agli alluvionati e servono uffici nel territorio che possano accompagnare le persone nel fare le domande. Molte non sanno a chi rivolgersi, e il gap digitale si fa sentire proprio verso i più fragili. Servono poi risorse che non abbiamo visto nella legge di bilancio, anche questo tema è stato parte dei nostri scioperi del 17 novembre a Forlì e del 24 novembre a Cesena».

Una legge di bilancio che a vostro avviso non risponde alle esigenze delle persone?

«Esatto nessuna buona notizia. Si è riusciti pure a peggiorare la legge pensionistica. I redditi da pensione e da lavoro non solo non crescono ma sono falcidiati dall’inflazione, la riforma fiscale non eroga sufficienti risposte anzi la riduzione delle aliquote penalizza le fasce meno abbienti, il perimetro dei servizi pubblici dalla sanità al sociale si riduce perché le risorse stanziate non sono sufficienti e proprio mentre l’invecchiamento della popolazione richiederebbe maggiori investimenti nella medicina territoriale la mancanza di fondi e di personale mette a dura prova qualsiasi possibile riforma. La Regione Emilia Romagna ha un sistema sanitario e socio sanitario all’avanguardia ma in questo quadro da sola non può reggere servono risposte dal Governo , risposte che in legge di bilancio non vediamo.

Ma il 2023 vi ha portato anche novità positive, il 6 di settembre dopo 42 anni la Cgil è tornata ad essere provinciale.

Si, ancora oggi mi chiedo come abbiamo fatto in un anno così difficile a portare a termine un obiettivo così importante e sono particolarmente orgogliosa di tutto il nostro gruppo dirigente. I dati che stiamo elaborando ci dicono che l’unificazione ci sta prendiamo e il modello organizzativo ha liberato risorse che stiamo investendo per essere più presenti nei luoghi di lavoro e nel territorio.

Pensando al 2024, cosa ci attende, cosa vi aspettate e quali sono gli auspici?

«Il 2024 sarà un anno decisivo, c’è molto in ballo, per questo la nostra mobilitazione non si può fermare sul piano nazionale e anche nel locale. Sarà anche l’anno delle elezioni amministrative, sfideremo i candidati ad ascoltare il nostro punto di vista. L’alluvione ci ha insegnato che non possiamo voltarci dall’altra parte, le nostre città devono essere più sostenibili e sicure dal punto di vista ambientale, più vicine alle persone sul sociale ed evitare cosa che in alcuni casi abbiamo visto in questi anni di chiudersi in sé stesse, serve gioco di squadra in provincia, tra la pianura e la collina, tra le province romagnole ma anche con la nostra Regione in particolare sulle infrastrutture, dall’aeroporto, ai porti, alla viabilità, alla logistica».

Un ultimo pensiero?

«Un ultimo pensiero, che in realtà per me è sempre il primo, è quello della condizione delle donne. Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha risvegliato le coscienze, unito le donne di diverse generazioni anche nei nostri territori, ora serve continuare a battersi per un cambiamento culturale che abbatta stereotipi e patriarcato. Servono risorse per sostenere i centri antiviolenza, aiutare non solo le donne ma anche gli uomini ad assumere un diverso ruolo nella società, e lavorare anche nei luoghi di lavoro dove le molestie, le violenze e le discriminazioni sono una drammatica realtà. Il nostro impegno non mancherà speriamo di essere in tanti e tante a mobilitarci, e a fare rumore».