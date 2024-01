Forlì, installa un gps nell’auto della ex fidanzata e la minaccia di morte: arrestato per stalking

Nei giorni scorsi la Polizia di Forlì, ha arrestato in flagranza “differita” un uomo per il reato di stalking. La vicenda, che riguarda una coppia di ex fidanzati, entrambi sulla trentina, risale alla scorsa settimana quando, in seguito all’intervento svolto da una Volante, la donna si è recata in Questura. Ai poliziotti ha raccontato che, dopo aver deciso di interrompere una relazione sentimentale, ha iniziato a subire minacce di morte ed appostamenti da parte dell’ex compagno che non si rassegnava. E’ emerso che l’ex compagno aveva anche nascosto un gps sull’auto della donna per controllarne gli spostamenti.

La situazione si è aggravata quando la donna ha avviato una nuova frequentazione, scatenando le ire e la rabbia incontrollata dell’uomo. La donna, infatti, ha ricevuto numerose minacce di morte. In una circostanza la vittima ha subito anche un tentativo di strangolamento.

Esponendo la denuncia, la vittima ha mostrato agli investigatori messaggi, chiamate e audio che aveva ricevuto il giorno prima sul suo telefono e che contengono ulteriori minacce.

Ed è proprio grazie a questi messaggi, sia testuali che audio, dal chiaro contenuto minatorio, che i poliziotti della Squadra Mobile hanno potuto effettuare l’arresto in flagranza differita, anche dopo aver raccolto altri elementi e testimonianze da persone informate sui fatti.

Durante la perquisizione è stato trovato un tirapugni, una mazza da baseball e il gps utilizzato per pedinare la donna. Non appena condotto in Questura, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità. L’uomo con precedenti per reati in materia di armi, è stato portato in carcere. All’esito della convalida, gli è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la vittima e dell’obbligo di presentazione quotidiana in Questura.