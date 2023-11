Forlì insegna, la 5B della scuola Dante Alighieri in uno studio dell’Hiroshima University

I 20 studenti che frequentano la 5°B alla scuola elementare Dante Alighieri hanno avuto un insegnante d’eccezione. Yoshikazu Ogawa, docente giapponese all’Hiroshima University ha infatti incontrato insegnanti e studenti dell’istituto elementare forlivese per carpire le differenze che ci sono tra le scuole italiane e quelle giapponesi. «Questo incontro - spiega Margherita Flamini , docente alla Dante Alighieri presente all’incontro di ieri assieme alla collega Laura Venzi - è stato possibile grazie ad una mia professoressa dell’Università di Bologna di Scienze della formazione primaria, Rita Casadei. Tramite lei c’è stato un contatto con Yoshikazu Ogawa, docente giapponese che insegna pedagogia ai futuri insegnanti che frequentano l’ Università di Hiroshima». Quello del professore è un viaggio di studio per conoscere da vicino il sistema scolastico italiano. «È venuto in Italia come ricercatore - continua Flamini - e voleva venire a vedere le scuole italiane del territorio. Come scuola primaria, siamo stati contatti noi e nel pomeriggio di oggi (ieri per chi legge ndr) abbiamo svolto varie attività». Sono stati coinvolti i 20 alunni della 5B. «Abbiamo creato un librino da dare al professore dove ogni bambino ha fatto una presentazione di sé in inglese e si è anche disegnato. L’abbiamo rilegato e glielo abbiamo regalato». I bambini, suddivisi in cinque gruppi, hanno poi trattato un approfondimento relativo alla strutturazione del la scuola italiana attraverso, spiega l’insegnante, «l’organizzazione degli orari, le materie di studio ma anche il numero di insegnanti. È stato fatto, poi, un approfondimento rispetto alle festività italiane, alle gite e ai progetti che si fanno nella nostra classe, al numero di insegnanti ed anche le nazionalità che ci sono nella nostra scuola, istituto multiculturale». Se la giornata di conoscenza reciproca si è conclusa ieri, non è detto che il progetto si sia esaurito: «Continueremo a mantenere vivi i rapporti - afferma Flamini - e probabilmente ci rivedremo a gennaio quando tornerà. I bambini sono stati contentissimi: erano estremamente curiosi. All’inizio erano timidi ma poi sono venute fuori tante domande e curiosità rispetto alla scuola giapponese relative, ad esempio, alle materie, le verifiche ed i compiti».