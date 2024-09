Infortunio venerdì mattina in Area pallettizzatore del reparto piani cottura della Electrolux. Un carrellista, 47 anni, che lavora in quel reparto da poche settimane, sembra aver preso una curva stretta, il muletto è andato contro il paletto del guard drive e lui all’impatto è balzato fuori. Lo hanno caricato in barella e, dopo il primo soccorso in infermeria, è arrivata l’ambulanza. Secondo una prima ricostruzione sembra si sia incrinato due costole e che la prognosi sia lunga.