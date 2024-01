Forlì, influenza, picco già raggiunto: “Ma non siamo fuori dal pericolo”

Il 2023 ha portato via con sé il picco influenzale che nel Forlivese è stato registrato proprio durante l’ultima settimana dell’anno ma non si esclude che, nelle prossime settimane, possa nuovamente registrarsi una recrudescenza dei contagi. «Innanzitutto bisogna chiarire che avere la febbre non significa necessariamente avere l’influenza che ha caratteristiche ben specifiche - spiega Vincenzo Immordino, medico di medicina generale sentinella e segretario provinciale di Simet, Sindacato italiano dei medici del territorio -. L’influenza è contraddistinta da una febbre molto elevata che compare all’improvviso e persiste associata a dolori muscolari, sudorazioni e a volte anche nausea. Non si può invece parlare di influenza per qualche linea di febbre associata, magari, ad una bronchite». Giorno dopo giorno i medici di base stanno assistendo a un calo dei contagi. «Per quanto riguarda l’influenza - continua - il picco assoluto è stato registrato nella settimana compresa fra Natale e Capodanno. Da allora stiamo assistendo a una progressiva riduzione dei casi. Attenzione però: siccome i virus influenzali che circolano ogni anno possono essere più di uno, non a caso i vaccini antinfluenzali che utilizziamo per l’Ausl Romagna contengono 4 ceppi, questa costante riduzione non significa che siamo fuori dal pericolo. Il virus continua a girare e potrebbe arrivare magari un secondo virus influenzale che ci potrebbe dare, più avanti, un secondo picco. Non è una cosa inusuale e qualche anno si è verificato».

Le persone maggiormente a rischio, si sa, sono i soggetti fragili che in questo periodo dell’anno dovrebbero essere già tutti vaccinati. «Il 90-95% dei miei pazienti più a rischio sono vaccinati – spiega Immordino – ma in alcuni casi è stato necessario fare quasi un’opera di persuasione alla vaccinazione antinfluenzale perché alcuni erano restii anche se l’hanno sempre fatta».

Chi vuole vaccinarsi è ancora in tempo per farlo. «I medici di famiglia hanno ancora qualche vaccino – continua – ma mi auguro che, specie i più bisognosi, lo abbiamo già fatto». L’invito è poi quello di fare sempre il tampone per escludere il Covid. «Spesso l’influenza e l’infezione da Covid hanno i medesimi sintomi dunque fare il tampone è sempre meglio», si raccomanda. Se i sintomi sono analoghi, infatti, le terapie consigliate non sono le medesime. «Nel Covid è meglio puntare sugli antinfiammatori - conclude Immordino - mentre nell’influenza normale il paracetamolo è consigliabile».