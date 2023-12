Forlì. Influenza e Covid, impennata di casi: partita la corsa ai vaccini

Dopo una partenza un po’ a rilento, la campagna vaccinale per influenza e Covid è decisamente decollata. Con l’arrivo dei primi malanni, dai sintomi abbastanza fastidiosi, in tanti hanno intrapreso la corsa al vaccino. La conferma arriva da Vincenzo Immordino, medico di Medicina generale e “sentinella” dell’evolversi della campagna vaccinale nel Forlivese. «Ci sono molti casi sia di influenza che di Covid – afferma Immordino – di pari passo sono aumentate le richieste di vaccinazione. Ora gli ambulatori sono pieni di pazienti, mentre all’inizio era ancora evidente una sorta di rigetto psicologico dovuto ai tanti vaccini fatti durante la pandemia». Una corsa al vaccino scattata con l’aumentare dei casi di influenza e Covid. «L’ondata più intensa di influenza arriverà dopo Natale, per questo è importante vaccinarsi in tempo. Attualmente sono parecchi i pazienti colpiti dai malanni di stagione, soprattutto nella fascia dai 30 ai 50 anni. Pochi invece gli anziani perché in tanti si sono già vaccinati. Circa la metà delle persone che fanno il vaccino contro l’influenza scelgono di fare anche quello del Covid, di solito li facciamo entrambi in un’unica seduta. Io ho già vaccinato circa 500 pazienti, di questi 250 hanno fatto anche il siero contro il Covid». Come distinguere Covid e influenza? «I sintomi in alcuni casi si assomigliano molto. Spesso il Covid si manifesta con tosse e mal di gola, poi raffreddore e solo in certi casi febbre; l’influenza invece è più violenta, esordisce con febbre alta e dolori muscolari – spiega Immordino –. Alcune volte però questa manifestazione si verifica anche nei casi di Covid, il consiglio quindi è quello di fare un tampone per poter poi trattare la patologia nella maniera più adeguata. Contro il Covid è meglio utilizzare antinfiammatori al posto del paracetamolo perchè scatena un’infiammazione, mentre nell’influenza questa distinzione non c’è, l’importante è abbassare la febbre. Io consiglio di fare i vaccini entro la settimana di Natale, periodo in cui ci sono situazioni di assembramento elevate e quindi si è più a rischio». Il vaccino contro il Covid è gratuito per tutti, mentre quello dell’influenza lo è per gli over 60 o per chi ha patologie particolari. «Lo scorso anno la percentuale di vaccinazioni è stata del 57%, non molto alta – conclude Immordino – quest’anno la copertura dovrebbe essere più elevata. L’ideale sarebbe raggiungere il 75% per avere un buon effetto gregge».