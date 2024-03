Forlì, incontro su premierato e autonomia differenziata

Spiegare con parole semplici, ma non banali i rischi di riforme come premierato e autonomia differenziata. Un impegno per “La via maestra. Insieme per la Costituzione” di Forlì-Cesena, insieme di numerose associazioni e sigle che vogliono sottolineare lo stravolgimento dell’assetto politico del paese portato dai due disegni di legge. Il primo appuntamento è previsto per domani alle 18 nella sala “Luciano Lama” della Cgil Forlì-Cesena, in via Pelacano, 7, con l’incontro organizzato dal gruppo Costituzione e Democrazia sul tema “Premierato e Autonomia Differenziata”, al quale parteciperanno Maria Giorgini, segretaria generale Camera del Lavoro Forlì Cesena, Marco Valbruzzi, politologo dell’Università di Napoli Federico II, e Carlo Sorgi, coordinatore di Costituzione e Democrazia. «I cambiamenti con queste proposte di riforma presentate dal Governo – spiega Sorgi – sarebbero profondi. Premierato e autonomia differenziata sono temi complessi, la prima cosa è fornire un’informazione corretta e facile per comunicarne i contenuti. Vogliamo rendere comprensibili questi argomenti, perchè si torni a fare la buona politica. Meno informazioni si danno e più facile è assoggettare i cittadini alle proprie volontà». Maria Giorgini sottolinea i rischi che le due riforme comporterebbero: «Come Cgil abbiamo aderito alla “Via maestra” in modo convinto. Su temi come questi servono unità e partecipazione. Rischiamo di trovarci con un “capo assoluto in un’Italia spezzata”. Con l’autonomia differenziata e la facoltà di legiferare in mano alle Regioni, potremmo trovarci con leggi diverse da regione a regione nel campo dell’istruzione, del lavoro, della sicurezza, delle politiche industriali, del welfare. Verrebbe svuotato il ruolo del Parlamento, così come accadrebbe per il premierato. Una piccola minoranza si troverebbe a guidare il paese». Adesioni sono arrivate anche da parte di Unione degli universitari e Acli.