Forlì. Incontro pubblico con il generale Domenico Ciotti su ordinanze e meccanismi di ristoro

Un incontro pubblico alla presenza del Generale Domenico Ciotti, Direttore Operativo Struttura Commissario Straordinario, per spiegare i contenuti delle ordinanze finalizzate al ristoro a famiglie e imprese dei danni conseguenti l’alluvione del maggio scorso.

A organizzarlo è il Comune di Forlì, d’intesa con la Commissione consiliare di indagine e studio sull’emergenza alluvione, per fare il punto sulla ripartenza, ascoltare chi ha subito danni e dare risposte concrete sugli obiettivi e i meccanismi di ristoro contenuti nei provvedimenti del Commissario Straordinario alla ricostruzione in Emilia Romagna, Francesco Paolo Figliuolo.

L’appuntamento è per martedì 12 dicembre alle ore 15 in Municipio presso il salone comunale, ingresso piazza Saffi 8, per un pomeriggio di informazione a tutto campo.

“L’incontro è rivolto a tutti coloro che sono alle prese con i contenuti delle ordinanze e hanno necessità di capire meglio i meccanismi di ristoro. L’obiettivo è promuovere un dibattito virtuoso tra il pubblico e la struttura commissariale, rappresentata per l’occasione dal generale Domenico Ciotti, dimostratosi estremamente disponibile nei confronti del Comune di Forlì. Ciotti – spiega il sindaco Gian Luca Zattini – ha dimostrato in più di un’occasione una profonda conoscenza della materia e dei casi pratici collegati all’inoltro delle domande per la richiesta dei contributi. Siamo certi che il suo sarà un contributo prezioso e un modo per dare risposte concrete ai quesiti di ordini professionali, associazioni di categoria, sindacati e cittadini”.