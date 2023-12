Forlì, incontro con Marta Cartabia e Luciano Violante giovedì 21 dicembre

Il primo incontro della rinnovata rassegna degli “Incontri con l’Autore” della Fondazione di Forlì, inizialmente fissato per mercoledì 20 dicembre, è stato rinviato al giorno successivo, giovedì 21 dicembre, sempre alle 17.30 e sempre presso l’Auditorium Intesa Sanpaolo di Forlì, in via Flavio Biondo 16, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

I primi miti chiamati in causa saranno quelli di Edipo e di Antigone, che hanno fatto da punto di partenza delle riflessioni sul concetto di giustizia di due costituzionalisti come Marta Cartabia e Luciano Violante per un fortunato saggio firmato a 4 mani per il Mulino cinque anni fa.

Marta Cartabia, ordinario di Diritto costituzionale, è stata Presidente della Corte costituzionale nel 2019-20 e Ministra della giustizia nel 2021-22, mentre Luciano Violante, già ordinario di Diritto e Procedura penale, è stato presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 1992 al 1994 e Presidente della Camera dei deputati dal 1996 al 2001.

A introdurre e dialogare con i due giuristi sarà il vicepresidente della Fondazione Gianfranco Brunelli, mentre le letture da Sofocle ed Euripide saranno affidate a Giampiero Bartolini e Laura Zoli.