Forlì. Incidente mortale del fotografo 26enne: il cordoglio del mondo politico. Stop alla campagna elettorale per due giorni

La politica si ferma due giorni per la morte del giovane Nicolò Ulivi, morto nel tragico incidente a Villanova. La famiglia di Nicolò è molto conosciuta in città e la mamma è candidata nella lista che sostiene il sindaco Gian Luca Zattini. Il mondo della politica si è stretto intorno alla famiglia alla quale in tanti stanno esprimendo le condiglianze e i candidati dei vari schieramenti hanno deciso di fermare la campagna elettorale. “Non ci sono parole per descrivere la tragedia che ha colpito Albertina e Deris, genitori di Nicolò - afferma il sindaco Gian Luca Zattini in un post su fb - . Nicolò era un ragazzo straordinario, buono, gentile, un grande lavoratore, un punto di riferimento per l’intera comunità della pallacanestro e dell’azienda di cui faceva parte.

Un esempio di rettitudine e senso civico per tutte le persone che lo conoscevano. Di fronte a questa vita spezzata e al dolore insanabile della famiglia, in accordo con gli altri candidati e le istituzioni locali, interrompiamo la campagna elettorale fino alla giornata di lunedì. Ai familiari, agli amici e a tutti coloro che con Nicolò hanno condiviso esperienze di lavoro e volontariato giungano il cordoglio e il conforto della vicinanza dell’intera città di Forlì”. Anche il candidato sindaco Graziano Rinaldini rivolge parole di cordoglio alla famiglia Ulivi: “Ci stringiamo con sincero cordoglio alla famiglia di Albertina e Deris per il devastante lutto che li ha colpiti. Siamo uniti nel dolore e nel ricordo insieme a loro, al quartiere Romiti e all’intera comunità forlivese”. Queste invece le parole di Gessica Allegni, segretaria del Pd forlivese: “La morte del giovane Nicolò Ulivi ci lascia sgomenti. Una tragedia di fronte alla quale il silenzio è doveroso. Tutta la comunità del Partito Democratico si stringe al dolore della famiglia e dei suoi cari in questo momento drammatico”.