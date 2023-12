Forlì, incidente: l’auto esce di strada e sbatte contro un pozzo: il conducente viene sbalzato fuori

Incidente nella tarda mattinata di oggi, con una brutta avventura per due cacciatori e un cane dopo la battuta di caccia. Per cause in via di accertamento, il conducente di una Fiat Panda che procedeva in via Monda in direzione Meldola ha perso il controllo della vettura, terminando la propria corsa prima nel campo a bordo strada e poi contro un pozzo. Il 63enne alla guida è stato sbalzato dall’abitacolo, mentre il 60enne al suo fianco è rimasto incastrato all’interno. La squadra di Vigili del Fuoco giunta sul posto, assieme al personale sanitario intervenuto con un’ambulanza e l’elimedica, ha estratto il 60enne dall’interno della vettura, prestando soccorso all’uomo sbalzato fuori. Sul posto anche la polizia locale per le operazioni di competenza. Fortunatamente nessuno dei feriti ha perso conoscenza. L’uomo sbalzato fuori dall’auto è stato trasportato in elimedica al Bufalini di Cesena, mentre l’altro cacciatore ha raggiunto l’ospedale in ambulanza.