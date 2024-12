Forlì, incidente in tangenziale: scontro tra due auto e un furgone, un ferito all’ospedale

Incidente questa mattina alle 9 a Forlì, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 9 per uno scontro che ha coinvolto due autovetture ed un furgone in Tangenziale est al chilometro 3+700 direzione nord a Forlì, in prossimità dell’uscita 8 Selva. I soccorritori hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti, mentre il personale sanitario intervenuto aveva soccorso uno dei tre conducenti. Pesanti ripercussioni sulla viabilità secondaria a causa della chiusura del tratto di strada interessato per effettuare in sicurezza le operazioni. Una persona è stata trasportata in ospedale in ambulanza. Presente la Polizia Stradale e la polizia locale per gli adempimenti di competenza.