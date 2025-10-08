Forlì, incidente in A-14 in corsia nord: un’auto tampona un bus

Una mattinata difficile per il traffico in A14 questa mattina a Forlì. In corsia nord, a ridosso dell’uscita per Forlì una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta sull’autostrada A-14 al km 82, per un incidente stradale verificatosi verso le 8. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un’autovettura e un autobus, con feriti per fortuna lievi. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e della sede stradale. Sul posto Romagna Soccorso e Polizia Stradale, con inevitabili disagi per il traffico.