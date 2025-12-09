Forlì, incidente: esce di strada in via Lughese e si ribalta con l’auto

Un pauroso incidente stradale oggi pomeriggio alle 16 a Forlì, con un’auto che è uscita di strada in via Lughese all’altezza del civico 95 ribaltandosi. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta per estrarre una persona rimasta bloccata all’interno del veicolo. Il ferito è stato affidato al personale sanitario del 118. L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza della vettura e dell’area, sul posto anche la Polizia Locale. Il conducente dell’auto è rimasto cosciente e le sue condizioni non destano preoccupazioni.