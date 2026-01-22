Forlì, incidente: esce di strada con l’auto in via Servadei

Esce di strada con l’auto. Alle 6 di questa mattina, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta in Via Don Eugenio Servadei a causa di un incidente stradale. Il personale operativo ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo coinvolto. È stato soccorso il conducente (per fortuna in condizioni non gravi) che poi è stato preso in carico dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per l’effettuazione dei rilievi di legge e la ricostruzione della dinamica.