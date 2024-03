Forlì, incidente: dopo lo scontro si ribalta col mezzo a tre ruote, 69enne in gravi condizioni

Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 6 in viale della Libertà, all’altezza del semaforo all’intersezione con via Costa e via Marconi. Un mezzo a tre ruote di Formula Ambiente che precedeva verso la stazione ferroviaria è stato toccato violentemente da una Peugeot che proveniva da via Manzoni, per cause ancora al vaglio della Polizia locale intervenuta per i rilievi di legge. La peggio è toccata ai due operai della cooperativa. Un 69enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Meno gravi le ferite riportate da un 58enne.