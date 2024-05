Forlì. Incidente con il trattore a Villagrappa, ferito un agricoltore

Si ribalta con il trattore per cause in corso di accertamento e resta intrappolato sotto il mezzo. L’episodio è accaduto intorno alle 17.50 di oggi a Villagrappa. Sul posto è intervenuta una squadra della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì, precisamente in via Ossi, per un incidente stradale che ha visto coinvolto il mezzo agricolo. La squadra ha operato tramite attrezzature pneumatiche di sollevanento per estrarre da sotto la cabina del trattore il conducente che poi è stato affidato al personale sanitario del 118 intervenuto anche con elisoccorso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.