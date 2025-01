Tre squadre della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco e una dal distaccamento di Rocca San Casciano, sono intervenute martedì mattina alle 11.30 a Forlì in via Cadore per un incendio in un appartamento. Le squadre sul posto provvedevano a spegnere l’incendio sviluppatosi nella zona mansarda di un appartamento al secondo piano di un condominio. Presenti sul posto i sanitari di Romagna Soccorso che hanno assistito una persona e la Polizia di Stato.