Tanta paura ma per fortuna nessun ferito in un incendio nel pomeriggio di oggi in via Cervese a Forlì. Verso le 18 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un vasto incendio con due squadre della sede centrale del Comando di Forlì e una del distaccamento di Cervia. Le fiamme hanno aggredito più locali di una casa e anche una autovettura.