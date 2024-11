Alle 18.45 di ieri, giovedì 21 novembre, due squadre della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì, sono intervenute per un incendio in una abitazione abbandonata in viale Vespucci. Le squadre hanno operato per contenere e spegnere le fiamme che hanno coinvolto alcune stanze al secondo piano evitando che si propagassero alla restante struttura. Nessuna persona coinvolta, sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.