Alle ore 9 di oggi, lunedì 17 giugno, due squadre della sede Centrale dei Vigili del Fuoco sono intervenute per un incendio in un appartamento di una palazzina in via Federico Fellini a Forlì. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere prontamente l’incendio e ad evacuare gli altri condomini del palazzo. Nessuna persona coinvolta. Sul posto anche il 118.