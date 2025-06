Forlì, incendio all’inceneritore: “Nessun problema per la qualità dell’aria”

Arpae è stata allertata domenica 15 giugno, a seguito di un principio d’incendio sviluppatosi presso la piattaforma ecologica attrezzata nell’area del termovalorizzatore di via Grigioni a Forlì. “La colonna di fumo - si legge nella nota di Arpae - si è alzata rapidamente verso l’alto senza interessare abitazioni vicine. L’intervento degli operatori presenti nell’impianto e il successivo intervento dei Vigili del fuoco hanno reso possibile spegnere rapidamente il principio d’incendio che aveva interessato una fossa in cui vengono stoccati rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata. Gli operatori di Arpae, giunti sul posto, hanno riscontrato la completa cessazione dell’evento, preso visione delle misure di sicurezza presenti per assicurare la sorveglianza dell’area e non hanno ritenuto necessario effettuare ulteriori controlli sulla qualità dell’aria”.