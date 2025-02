Forlì, inaugurato il Punto unico di accesso sociosanitario

Un unico luogo in cui i servizi sociali e quelli sanitari si incontrano per accogliere, orientare e favorire l’accesso ai servizi alle persone, dai 65 anni in su, con bisogni socio sanitari. All’interno del Punto unico di accesso sociosanitario, così sono stati denominati i locali di via Oberdan 11 nella palazzina Ex Ramilli, si possono trovare due assistenti sociali e un’infermiera capaci di orientare cittadini e familiari ai percorsi assistenziali con una valutazione dei bisogni a 360 gradi. Un percorso sperimentale che, in futuro, dovrebbe essere esteso anche in altri territori del distretto di Forlì all’interno delle case di comunità.