Forlì. Inaugurato il nuovo impianto di filodiffusione nei reparti di Geriatria Acuti e Post Acuti dell’Ospedale

Si è svolta nei giorni scorsi presso l’Ospedale “G.B. Morgagni – L. Pierantoni” di Forlì la cerimonia di ringraziamento per l’installazione di due impianti di filodiffusione nei reparti di Geriatria Acuti e Post Acuti, donati dall’Associazione Alive Aps a beneficio dei pazienti e del personale sanitario.

L’iniziativa nasce dal desiderio dell’associazione di migliorare la permanenza dei pazienti anziani attraverso un sistema tecnologico che, diffondendo musica nei reparti, favorisca serenità, benessere e comfort.

Alla cerimonia hanno partecipato il dottor Francesco Sintoni, Direttore del Presidio Ospedaliero di Forlì, il dottor Giuseppe Benati, Direttore del Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità Forlì-Cesena e dell’Unità Operativa di Geriatria, la dottoressa Cristina Neri, Direttore della Medicina Riabilitativa di Forlì, e le rappresentanti dell’Associazione Alive Aps Federica Poggi, Lara Masini e Alessandra Sordi.

“Con l’Associazione Alive – ha dichiarato il dottor Giuseppe Benati – si è sviluppata in questi mesi una collaborazione entusiasmante per realizzare questo progetto. Siamo consapevoli che la musica, nell’ambito della cura di persone con situazioni cliniche complesse, rappresenta un elemento terapeutico capace di contribuire significativamente al percorso di guarigione. La filodiffusione in reparto migliora inoltre la serenità del personale, favorendone l’approccio empatico verso i pazienti”.

“L’esperienza diretta con familiari ricoverati in questo reparto – ha raccontato Federica Poggi di Alive – ci ha permesso di apprezzare profondamente sia la filosofia con cui il dottor Benati dirige la struttura, sia l’attenzione e la sensibilità che tutto il personale dimostra nei confronti dei pazienti. Poter contribuire, anche solo in parte, al miglioramento del loro prezioso lavoro è stato per noi motivo di grande soddisfazione”.

“Questa donazione – ha concluso il Direttore del Presidio Francesco Sintoni – rappresenta un nuovo e concreto esempio di co-costruzione del sistema di sanità pubblica. Una partecipazione attiva della comunità che ha un valore molto significativo e che costituisce una ricchezza da valorizzare e sviluppare il più possibile”.