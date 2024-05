Forlì, inaugurata la statua in ricordo dell’alluvione

Alla fine una delle protagonista dell’opera “Rinascere dal fango” si è animata e ha preso vita: attraverso uno striscione, srotolato con altri giovani e sul quale c’era scritto “prima le persone”, e con loro ha fatto sentire la sua voce: «Mi ha fatto piacere essere rappresentata – dice Rita –, però le cose potevano essere gestite in maniera diversa, perchè anche a noi siamo stati toccati dall’alluvione. La nostra strada di casa a Bertinoro è ancora a pezzi. Prima vengono le persone, poi la politica, il ricordo» riferita alla spesa per il monumento a Porta Schiavonia.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, con il monumento che era stato spostato per permettere di lavorare sul basamento in cemento armato per sistemare le criticità evidenziate dalla Soprintendenza alle Belle arti, ieri la statua che ricorda l’alluvione a Schiavonia, proprio di fronte a quel quartiere Romiti così colpito dall’alluvione è stata inaugurata davanti alle autorità e a un centinaio di cittadini.

Il sindaco Gian Luca Zattini ricordando la tragedia di un anno fa ha detto: «scusatemi per quello che non è stato fatto al meglio, però posso dirvi che ci ho messo tutta la mia capacità e la mia modalità di comportamento.