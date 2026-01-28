Forlì, inaugurata la nuova sala per le tecnologie contro il diabete

È stata inaugurata oggi, presso Unità Operativa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche Romagna, la nuova sala dedicata alla formazione dei pazienti sulle tecnologie, come microinfusori e sensori. Trasformare un ambiente ospedaliero in un luogo di vita, dove la tecnologia più avanzata incontra l’accoglienza e la speranza. Una parete che si trasforma in un simbolo di rinascita, un ambiente che diventa un luogo in cui sviluppare nuove autonomie. È questo lo spirito con cui oggi, presso l’Unità Operativa di Diabetologia è stata ufficialmente inaugurata la nuova saletta dedicata alla formazione dei pazienti sull’uso di microinfusori e sensori glicemici. Il progetto è frutto della collaborazione tra l’Azienda USL della Romagna, Diabete Romagna e il prezioso contributo del Lions Club Forlì Host.

L’intervento di umanizzazione ruota attorno a un potente elemento simbolico: l’Albero della Vita. Realizzato in tonalità calde per scaldare il contesto ospedaliero, l’installazione artistica decora l’angolo della sala destinata all’insegnamento. Accanto all’albero, campeggia la mission di Diabete Romagna, “Perché vogliamo che il diabete non abbia più potere di decidere della vita di nessuno”. L’albero simboleggia il percorso dei pazienti che, attraverso la formazione tecnologica, acquisiscono gli strumenti per gestire la patologia e, metaforicamente, “spiccare il volo” verso una vita più consapevole e serena.

L’idea, nata dalla visione e dalla sensibilità della dottoressa Silvia Taroni, con il sostegno del dottor Maurizio Nizzoli e della dottoressa Silvia Acquati, ha trovato immediata continuità e pieno supporto nel nuovo Direttore dell’U.O. Unità Operativa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche Romagna, il dottor Giovanni Corona, che ha accolto con favore questo potenziamento della sala didattica. Qui la tecnologia non viene solo spiegata, ma viene consegnata ai pazienti come uno strumento di libertà, simboleggiato dalle fronde dell’albero che evocano la crescita e la capacità di riprendere in mano il proprio futuro.

La realizzazione della sala è stata resa possibile grazie alla generosa donazione del Lions Club Forlì Host, che ha scelto di investire nel benessere dei pazienti con diabete del territorio. Questo sostegno si inserisce in una visione più ampia di assistenza che Diabete Romagna porta avanti: la donazione dei Lions ha infatti permesso anche di potenziare il progetto “Portiamo il sorriso in casa” con la donazione di un biotesiometro che porterà la qualità della cura e della prevenzione direttamente al domicilio dei pazienti fragili che non possono recarsi in ospedale.