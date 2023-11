Forlì, inaugurata la mostra su Ercole Baldini. Il sindaco: “Un grande uomo che aiutava con discrezione” VIDEO

Ieri è stata inaugurata la mostra dedicata al grande Ercole Baldini, che non è stato solo un grande campione del ciclismo su strada, ma un punto di riferimento per tutta la comunità forlivese. Baldini vinse tutto ma rimase sempre un uomo dall’animo generoso, legato alla famiglia e alla sua terra. Il Comune di Forlì ha voluto celebrarlo e ricordarlo con una mostra straordinaria, dedicata alle sue imprese e a quel ciclismo eroico, fatto di sudore e fatica, che Baldini ha rappresentato per tutta una vita. “Un grande uomo che faceva del bene senza ostentarlo”, ha ricordato il sindaco Zattini. Presso il Museo San Domenico, sono esposti per la prima volta i cimeli più prestigiosi della sua lunga carriera di ciclista, come le sue biciclette, le maglie iridate, le coppe, tra cui quella d’oro celebrativa del Giro d’Italia da lui vinto nel 1958, e le medaglie, inclusi gli ori Olimpici. Orari di visita: dal martedì al venerdì: 9.30 – 19; sabato, domenica e festivi: 9.30-20. Ulteriori info: 0543/712627, biglietteria.musei@comune.forli.fc.it