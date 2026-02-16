Forlì, in piazza contro la riforma della legge sulla violenza sessuale FOTOGALLERY

Il 15 febbraio 1996 le donne italiane ottennero il riconoscimento della violenza sessuale come reato contro la persona e non la morale, ieri invece, a distanza di trent’anni si sono unite in una mobilitazione contro il nuovo disegno di legge sulla violenza sessuale. Sono oltre 100 le piazze in tutta Italia che hanno aderito alla manifestazione. Anche Forlì ha voluto dire la sua, ieri mattina, in piazzetta Primo Levi, hanno risposto all’appello della rete Dire (Donne in rete contro la violenza) oltre 27 realtà della rete associazionistica e sindacale forlivese e cesenate. La proposta di riforma in esame al Parlamento, nota come Ddl Bongiorno, ha eliminato dal testo base la parola “consenso” e l’ha sostituita con “volontà contraria” o “dissenso”, un cambiamento che ha spinto le diverse organizzazioni ad unirsi trasversalmente nell’ennesima lotta per i diritti delle donne. “Comunità, coesione e condivisione” le parole che descrivono al meglio l’anima della piazza, tanti gli interventi di uomini e donne uniti nella protesta contro una cultura ambigua sulla violenza di genere. «Le parole hanno un peso, soprattutto quando scritte nelle leggi. Le sfumature aprono interpretazioni che possono essere devianti. L’Italia, secondo gli ultimi report, è all’85° posto a livello globale e all’ultimo posto nell’Unione Europea per l’occupazione femminile», ha evidenziato Alessandra Righini rappresentante di Donne Acli Forlì-Cesena. Non è mancata la vicinanza istituzionale con la partecipazione di Gessica Allegni e Giorgia Macrelli, rispettivamente assessora regionale e assessora del Comune di Cesena. «Siamo in un momento storico in cui le donne nel nostro Paese sono sotto attacco – denuncia Allegni –. Lo vediamo ogni giorno, a partire dalla riluttanza a parlare di educazione socio-affettiva nelle scuole, considerata un tabù». Le tante voci che sono intervenute hanno sollevato anche questioni spesso ignorate e invisibili: colpisce particolarmente la testimonianza di Giada, ragazza vittima di violenze, che prende parola in modo spontaneo e mette in risalto: «Le violenze all’interno della famiglia o di una relazione spesso non avvengono con la vittima che grida “fermo, polizia”. Sono violenze più sottili, basate su coercizione e manipolazione emotiva, e la vittima non si accorge subito di quello che sta succedendo. Questa legge non tutela chi subisce questa violenza». C’è spazio anche per l’intervento del giornalista Pietro Caruso, che pone l’attenzione sulla «forza della pressione economica e sociale che agisce come strumento di ricatto sulle donne. È un forte elemento di intimidazione. Se una modifica del genere viene fatta da una penalista come la Bongiorno, specializzata in questi reati, ci troviamo di fronte a un paradosso». Il successo dell’evento ha evidenziato l’importanza della coesione comunitaria e dell’empatia. «La giornata di oggi è stata l’ennesima prova che quando riusciamo a comunicare e a condividere le problematiche, i risultati si realizzano», spiegano Stefania Collini e Brunella Turci, due tra le organizzatrici, che esprimono la loro soddisfazione: «Avere una tale partecipazione qui a Forlì, per giunta una domenica mattina, non era semplice. Ciò che ha stupito è, nonostante il brevissimo preavviso, essere riusciti a coinvolgere persino il territorio di Cesena. È un risultato molto importante».