Forlì, in pensione il primo dirigente della Polizia di Stato Maurizio Maccora

Alla soglia dei 60 anni da oggi andrà in pensione Maurizio Maccora, primo dirigente della questura di Forlì-Cesena, all’interno della quale ha ricoperto molti incarichi apicali: dirigente dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, della Digos, Capo ufficio di Gabinetto, dirigente della Divisione Anticrimine e della Divisione Amministrativa. Padre di due figli gemelli, Giulia e Stefano, nati a Forlì, ha maturato una grande conoscenza del territorio.

«Dopo essermi laureato in giurisprudenza all’Università di Catania – racconta Maccora –, ho svolto il servizio militare all’interno della Polizia di Stato negli anni Novanta, al reparto mobile prima di Palermo e poi di Catania. Dopo due anni ho iniziato a fare pratica da un avvocato, però è subito uscito il concorso per vice commissari, rivolto a laureati, l’ho vinto nel 1993 e così sono tornato in Polizia. Dopo 9 mesi di corso a Roma, il 3 gennaio 1995 sono stato destinato a Forlì dove sono rimasto per tutta la carriera professionale».

Toccando tutti gli uffici principali della struttura organizzativa della Polizia di Stato. «Come primo incarico sono stato assegnato all’Ufficio immigrazione che ai tempi si chiamava Ufficio stranieri – ripercorre Maccora –: proprio in quell’anno c’era da fare la sanatoria del 1995, e andò talmente bene a Forlì che la collega di Rimini chiese al ministero di aiutarla e per un mese e mezzo fui aggregato anche a quella questura. Dopo 3 anni sono stato assegnato all’Ufficio Volanti dove sono rimasto altri 3 anni: come fatto importante ricordo che fummo la questura pilota per il “poliziotto di quartiere”, un servizio che riscosse grande successo; ricordo poi che riuscimmo a evitare la rapina alla Corofar e con la Mobile assicurammo i rapinatori alla giustizia. Poi sono andato alla Digos alla fine degli anni Novanta, il periodo delle nuove Brigate Rosse, mi occupavo di aspetti legati al terrorismo, in città avevamo antagonisti e anarchici. Un’altra indagine che mi è rimasta impressa fu quella di “bare pulite”: alcuni infedeli dipendenti della camera mortuaria avevano creato una sorta di sodalizio con le pompe funebri per assegnare il servizio dietro il pagamenti di mazzette. Dalla Digos sono diventato capo di Gabinetto, occupandomi di tutti i servizi di ordine pubblico: dalla visita di papa Francesco a quelle dei presidenti della Repubblica, Scalfaro, Napolitano fino a Mattarella. Sono stato referente per la questura in tema di alluvioni. Poi la gestione del Covid con il rispetto dei divieti di circolazione, e le manifestazioni sportive. In seguito sono stato nominato prima reggente, poi dirigente sia dell’Anticrimine, con i reati di genere, dove abbiamo triplicato gli ammonimenti per uomini e a volte donne violenti, sia della divisione amministrativa dove abbiamo affrontato l’emergenza passaporti per contrastare i lunghi tempi di attesa per il rilascio, sia post Covid quando tutti volevano viaggiare, sia per la Brexit». E ad un giovane che volesse entrare in Polizia?: «Lo consiglio, va fatto con passione, ma è un lavoro sempre diverso ed entusiasmante»