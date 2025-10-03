Forlì, un fiume di gente per Gaza e la Global Sumud Flotilla VIDEO GALLERY

Forlì
  • 03 ottobre 2025
Foto e video Fabio Blaco
Forlì si mobilita per Gaza e la Global Sumud Flotilla, con il corteo partito dal Campus poco dopo le 9.30 per arrivare a Piazzale della Vittoria, per poi raggiungere Piazza Saffi attraverso viale Matteotti. Una marea di gentecon migliaia di persone in marcia.

“Lo sciopero generale tempestivo - si legge in una nota della Cgil Forlì-Cesena - si terrà venerdì 3 ottobre per l’intera giornata e riguarderà tutti i settori pubblici e privati nel rispetto dei servizi minimi essenziali. L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio. Davanti a tutto questo e alla violazione dei diritti umani, al genocidio in atto a Gaza e al boicottaggio di un’azione umanitaria non violenta, la nostra risposta è lo sciopero generale perché non si può criminalizzare la solidarietà”.

Il corteo che cresce

Verso le 10.30 il corteo ha raggiunto piazza Saffi, ma i manifestanti non ci stanno tutti anche perché c’è il mercato. Il fiume di gente è cresciuto durante il tragitto arrivando a quota cinquemila circa: un fiume pacifico di gente di ogni età e di tutti colori.

