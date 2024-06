Forlì, in giro su un furgone pieno di mazze, flessibili e arnesi da scasso: 3 denunce

I carabinieri della Stazione di Ronco hanno denunciato 3 cittadini stranieri per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. I militari, durante un servizio perlustrativo, hanno fermato un furgone con targa straniera che girava, con fare sospetto, tra i parcheggi del Centro Commerciale Punta di Ferro e l’area di Formì a bassa velocità.

A bordo del veicolo sono stati controllati tre uomini, risultati gravati da precedenti per reati contro il patrimonio che, da subito, apparivano molto agitati. La successiva perquisizione personale e del mezzo permetteva di rinvenire diversi oggetti da scasso quali, tronchesi, piede di porco, flessibile a batterie, mazze, tutti sottoposti a sequestro penale. Dopo le formalità di rito, i tre uomini sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiave alterate e grimaldelli continuato aggravato in concorso.