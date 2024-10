I Carabinieri di Forlì hanno denunciato un automobilista per guida in stato di ebbrezza poiché, controllato alla guida di un’autovettura e sottoposto ad accertamento con alcoltest in dotazione, è risultato con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Per lui è scattato il ritiro della patente di guida con successiva sospensione nonché il sequestro del mezzo.