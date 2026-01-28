Forlì, in giro con un taser: denunciato un giovane

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Forlì hanno intensificato i servizi di controllo per prevenire la commissione dei reati in genere e contrastare lo spaccio e il consumo di stupefacenti.

I controlli, attuati principalmente nella zona di San Domenico e del parco urbano, nonché nelle ulteriori aree della cittadina mercuriale frequentate da giovani, si sono conclusi con la denuncia di un ragazzo per “porto abusivo di armi”, poiché trovato in possesso di un dissuasore elettrico tipo “taser”, sottoposto a sequestro penale.

Sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena cinque giovani, tra i quali un minorenne, tre ventenni ed un 25enne, quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché, nel corso dei controllati effettuati, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish ciascuno, sequestrate amministrativamente, per un peso complessivo di oltre 13 grammi. Ad uno dei cinque, che al momento del controllo si trovava alla guida della propria autovettura, è stata ritirata anche la patente di guida per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena.