Forlì, in consiglio comunale omaggio a Miranda Cicognani

Il consiglio comunale ha voluto ricordare Miranda Cicognani, l’atleta forlivese scomparsa lo scorso 28 gennaio, con un minuto di applausi alla presenza dei familiari, di Milva Rossi in rappresentanza del Coni e del presidente dell’Edera Carmine Capriolo. Miranda Cicognani ha dedicato la sua vita alla ginnastica artistica, una passione che l’ha spinta a raggiungere traguardi importanti. Il suo talento e la sua dedizione l’hanno resa una straordinaria bandiera dello sport femminile: nel 1952, a soli 15 anni, fu la prima donna italiana a portare il tricolore durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Helsinki, segnando un momento simbolico nella storia dello sport femminile olimpico. «E’ la testimonianza dell’emancipazione femminile – la ricorda il sindaco, Gian Luca Zattini –. E’ stata la portabandiera dell’Italia nel 1952, in un contesto sociale completamente diverso da quello attuale. In una società che ha bisogno di esempi positivi, credo che Miranda Cicognani possa esserlo per i nostri giovani». Oltre a quella storica Olimpiade, Miranda partecipò anche ai Giochi di Melbourne 1956 e a quelli di Roma del 1960. Dopo il ritiro dall’attività agonistica divenne istruttrice della Nazionale (1963-1965) e giudice internazionale in sei edizioni olimpiche (dal 1976 al 2000). «E’ stata una pioniera dello sport femminile – afferma l’assessore Kevin Bravi –, da sempre è riuscita a trasmettere i suoi valori profondendo un impegno straordinario, anche come insegnante qui a Forlì. Per questo, non mancheremo di onorare la memoria di Miranda Cicognani dedicandole uno spazio all’interno del futuro museo della ginnastica intitolato a Bruno Grandi».