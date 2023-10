In centinaia stamattina per la StraWoman, la corsa-camminata non competitiva riservata alle donne che hanno dedicato la giornata a se stesse e al proprio benessere. Ospite d’onore la mezzofondista olimpica Gaia Sabbatini, campionessa europea under 23 dei 1500 metri piani a Tallinn 2021. Parte del ricavato è stato destinato all’Istituto Oncologico Romagnolo.