Forlì, in azione i primi autobus elettrici al cento per cento

A Forlì compie altri passi l’elettrificazione della flotta di Start Romagna. Sono entrati in servizio, nella rete urbana di Forlì, i primi autobus cento per cento elettrici. Si tratta di cinque veicoli Karsan full electric da 8 metri e di ultima generazione che saranno impiegati prevalentemente sulla Linea 3 e Linea 1. I primi due sono già in servizio dall’inizio della settimana, gli altri tre lo saranno nelle prossime settimane.

“Procede il percorso previsto dal nostro piano industriale di dotare le linee urbane di mezzi 100 per cento elettrici con lo scopo di ridurre emissioni inquinanti nelle città – il commento del presidente di Start Romagna Roberto Sacchetti -. Dopo Ravenna e Rimini anche Forlì entra nella fase operativa con il graduale inserimento nel corso del 2025 di quindici bus elettrici di varia capienza”.

“La transizione ecologica passa anche da qui - aggiunge l’assessore Giuseppe Petetta - dalla capacità di un’Amministrazione pubblica di saper rispondere in maniera concreta a nuove modalità di trasporto pubblico, più sostenibili e sempre meno inquinanti. La nuova flotta di Start coniuga nuove grafiche e nuovi allestimenti con i migliori motori elettrici, per una mobilità urbana sempre più green e al passo con i tempi”.

I bus stazioneranno per la ricarica al deposito Pandolfa, appositamente attrezzato; percorreranno le linee urbane di Forlì guidati da autisti che hanno svolto un percorso di formazione e nei giorni scorsi hanno provato i mezzi nell’entroterra.

L’avvio di questa fase è celebrato con un’apposita campagna di comunicazione: i nuovi mezzi in circolazione, infatti, sono facilmente identificabili grazie ad una livrea verde che riporta la scritta e la raffigurazione grafica “caricamento in corso”, ad indicare un processo, quello di inserimento di bus elettrici, che sarà graduale.

Per il rinnovo del parco bus, il Psnms (Fondo città superiori a 100.000 abitanti) ha destinato a Forlì oltre 16 milioni di euro per il periodo 2019-2033. Fino al 2028 per l’acquisto di bus elettrici sono state destinate risorse per quasi 4.9 milioni, mentre per le infrastrutture è prevista una spesa pari a circa 1.3 milioni. Tutti gli interventi sono finanziati al 100%.