Forlì, in A14 la Polizia scopre nell’area di servizio dell’autostrada il veterano dei furti: 66enne denunciato

Nello scorso fine settimana a Forlì sono state oltre 50 le pattuglie della Polizia Stradale impiegate, che hanno soccorso 20 automobilisti in difficoltà, tagliato oltre 100 punti dalle patenti, quattro delle quali sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza o altre infrazioni; 14 veicoli sono stati tolti dalla circolazione in quanto sottoposti a fermo o sequestro, dopo che le pattuglie hanno riscontrato le infrazioni più disparate, come mancanza della copertura assicurativa o l’omessa sottoposizione alla revisione periodica obbligatoria.

Un 66enne originario del messinese, inoltre, è stato denunciato dai poliziotti della Sottosezione di Forlì per possesso ingiustificato di armi e ricettazione.

L’uomo era stato fermato sabato sera per un controllo mentre si trovava nell’area di servizio della A14 Santerno Ovest: lui sosteneva di aver dimenticato i documenti a casa e di essere stato portato lì da due persone che non conosceva, ma la pattuglia non gli ha creduto e, dopo averlo messo alle strette e grazie ad alcune testimonianze, è stata individuata la sua auto tra quelle parcheggiate davanti all’Autogrill. E’ scattata la perquisizione e subito sono stati chiari i motivi dei suoi silenzi: nell’abitacolo, infatti, i poliziotti hanno rinvenuto una bomboletta di spray al peperoncino da 40 ml (il doppio di capacità di quelle ammesse per autodifesa) e vari arnesi utilizzabili per commettere furti ed altri reati contro il patrimonio (di cui l’uomo vantava numerosissimi precedenti) come un morsetto idraulico in acciaio, un tondino di ferro e una corda di dieci metri.

In auto erano presenti anche tre telefoni cellulari, di uno solo dei quali però il 66enne ricordava l’utenza di riferimento, portando i poliziotti a pensare che gli altri non fossero suoi: non a caso l’uomo, dando in escandescenza, ha preso uno degli apparecchi e lo ha scagliato a terra più volte. Al termine degli atti del caso, per l’uomo è scattata la denuncia per il porto dello spray al peperoncino (che evidentemente lui non aveva con sé solo per autodifesa), per il possesso ingiustificato di arnesi da scasso e per la ricettazione dei telefoni cellulari di provenienza sospetta.