Forlì, in 300 alla Fiorita dei bambini - Gallery

Almeno 300 persone hanno preso parte, ieri pomeriggio, in piazza del Duomo, alla Fiorita dei bambini alla Madonna del Fuoco. Il punto di raccolta dei pellegrini, fra cui numerosi piccoli con le rispettive famiglie, associazioni, parrocchie e scuole della Diocesi, è stato la chiesa di San Filippo Neri, dove un gruppo di ragazzi della Cresima delle parrocchie di Coriano e di Santa Maria del Fiore ha reso omaggio a Benedetta Bianchi Porro nel 60° della morte, leggendo alcune lettere della beata. Uscita su corso Garibaldi, la processione si è avviata verso la Cattedrale, seguendo lo striscione con il tema di quest’anno “Madre del Fuoco fa’ che arda il nostro cuore”. Mentre una delegazione delle scuole (oltre alle paritarie cattoliche, a partire da La Nave, erano presenti alunni e insegnanti della comunale Bersani) si è recata in preghiera alla chiesina del Miracolo, in via Cobelli, eretta nel luogo in cui si trovava la scuola del maestro Lombardino da Riopetroso, che bruciò la notte tra il 4 e il 5 febbraio 1428 preservando prodigiosamente l’immagine della Vergine, il grosso dei partecipanti è giunto a ridosso della Colonna della Madonna del Fuoco, nel punto dove 38 anni fa, nel corso della sua storica visita a Forlì, si fermò in preghiera anche Papa Giovanni Paolo II. Numerosi bimbi hanno reso omaggio alla Madre celeste, recando fiori e disegni che hanno lasciato alla cancellata del monumento. Alla presenza del vescovo Livio Corazza, del vicario episcopale e coordinatore del Comitato per la Fiorita, don Enzo Scaioli e dell’assessora Paola Casara in rappresentanza dell’amministrazione comunale, due Vigili del Fuoco sono saliti con autoscala fino in cima alla colonna, per offrire una corona di fiori alla statua della Madonna. Il breve ma intenso pomeriggio devozionale si è concluso in Cattedrale, dove il vescovo Livio ha percorso la navata centrale con l’immagine mariana, invitando i presenti a pregare per la pace nel mondo e ad offrire in dono un disegno, un fiore e un’offerta per aiutare le famiglie e le scuole della Terra Santa, nell’ambito del progetto Avsi. I bambini hanno ricevuto un lumino da accendere alla finestra delle proprie case la sera della vigilia della festa.