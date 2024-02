Forlì, “in 12 anni perse quasi 260 imprese di commercio al dettaglio”: la denuncia dell’Ascom

Il panorama degli esercizi di Forlì ha cambiato volto. A dirlo, numero alla mano, è l’Osservatorio sulla demografia d’impresa nelle città italiane. Si tratta di un’analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio che ha puntato i fari proprio sui cambiamenti del commercio e delle imprese nelle città italiane negli ultimi dieci anni, con particolare riguardo ai centri storici.

“A Forlì - anticipa il direttore dell'associazione di categoria, Alberto Zattini - abbiamo perso nel giro di dodici anni quasi 260 imprese del commercio al dettaglio. Ciò significa più di 1500 posti di lavoro”.

I numeri del commercio al dettaglio dicono che nel 2012 le imprese erano 1.217 (763 in centro storico, 454 all'esterno), passate alle 1.033 del 2019 (658 CS e 375 NCS) per arrivare all'ultimo dato disponibile (aggiornato a giugno 2023), 963 (622 in centro e 341 all'esterno).