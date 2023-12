Forlì, impianti sportivi: un pacchetto di lavori da 542mila euro

Forlì stanzia 542mila euro per un pacchetto di lavori legato alla riqualificazione e manutenzione degli impianti sportivi. “Nell’ultima seduta di giunta - dichiara il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo - come Assessorato allo sport, ho fatto approvare un importante pacchetto di lavori in impianti e strutture sportivi del territorio comunale. Complessivamente si tratta di interventi per un valore pari a 542 mila euro: un finale col botto per un anno che ha confermato la massima attenzione che questa amministrazione ha dedicato e dedica al mondo sportivo. Guardando nel dettaglio, spiccano le opere di riqualificazione delle aree esterne e del sistema fognario del polisportivo Giulianini a Villafranca e degli spogliatoi al Pattinodromo di via Ribolle, la sostituzione dei corpi illuminanti al Palaromiti e i lavori al campo coperto di calcio a 5 di Villanova. Particolarmente significativi anche il completamento del Ciclodromo, l’asfaltatura del parcheggio interno allo Stadio Morgagni, gli interventi per ripartizione delle utenze all’antistadio gestito dalla società Edelweiss e la pavimentazione della palestra scolastica di Roncadello. Non manca una significativa base di finanziamento, con un plafond di 100mila euro, per opere di manutenzione straordinaria urgente in varie strutture per centrali elettriche, impianti idraulici e attrezzature. Sono molto soddisfatto di questa programmazione perché consente di qualificare il patrimonio sportivo comunale e renderlo fruibile nelle migliori condizioni possibili a favore di tutti gli utenti: dalle società agli studenti a tutti i cittadini”.