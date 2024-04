Forlì. Il vicesindaco Mezzacapo: “Faremo una Cittadella dello sport, con un investimento del Comune di 10 milioni di euro”

“Con un investimento previsto di 10 milioni di euro entro il 2027, vogliamo realizzare la “Cittadella dello sport”. Si tratta di un hub all’avanguardia per l’avviamento e la pratica sportiva multidisciplinare”. Ad annunciarlo è l’assessore allo sport, Daniele Mezzacapo in occasione del bilancio di fine mandato. “L’intento è quello di creare un ambiente inclusivo e accessibile e che possa stimolare la partecipazione sportiva a tutti i livelli - prosegue l’assessore- .Molte sono state in questi anni le richieste da parte di più associazioni, qui troveranno casa offrendo servizi in spazi adeguati per una vasta gamma di discipline. E’ prevista anche una palestra per soggetti diversamente abili. Al momento sono due le aree individuate, di fronte al Ginnasio sportivo o all’ex mercato ortofrutticolo”.

