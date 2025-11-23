Forlì, il vicepresidente regionale: «Qui una Nautica Valley”

“In Romagna possiamo lavorare insieme a tutti i soggetti del territorio per costruire davvero una Nautica Valley: un ecosistema con un’identità forte, come possono essere le nostre Motor Valley, Food Valley o Packaging Valley, capace di parlare al mondo”. Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, lo ha sottolineato durante il convegno “Una storia in divenire: la nautica in Emilia-Romagna”, organizzato venerdì al Campus di Forlì, promosso da Tecnopolo di Forlì-Cesena in collaborazione con Serinar, Corso di Laurea in Ingegneria Nautica dell’Università di Bologna, Comune di Forlì, Camera di Commercio della Romagna, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Un evento che, oltre alle maggiori cariche istituzionali, ha visto la partecipazione delle maggiori aziende del territorio del comparto nautico che hanno fatto il punto sul ruolo della nautica nella manifattura regionale, presentando per la prima volta uno studio approfondito sul comparto, realizzato dal Tecnopolo Forlì-Cesen, attraverso un’analisi dei dati economici e una rilevazione diretta su circa 90 imprese del territorio. Un documento importante dal quale emerge il ruolo sempre più strategico della formazione per fornire competenze specializzate anche attraverso l’ ampliamento dell’offerta formativa a partire dalle scuole superiori. “Le analisi presentate - si legge nella premessa di Stefano Versari, presidente Serinar - evidenziano il potenziale di un ecosistema fortemente specializzato. Questo, per crescere, necessita di una filiera formativa integrata, capace di collegare sul territorio imprese, laboratori, strumentazioni con istituzioni scolastiche e formative, secondarie e terziarie, universitarie e professionalizzanti. Anche arricchendo l’offerta formativa per accompagnare l’evoluzione dei sistemi produttivi”. Il settore aerospaziale e quello nautico hanno interessanti paralleli: Entrambi i comparti - spiega Versari - si basano su produzioni ad alta complessità ingegneristica e tecnologica, con una forte integrazione tra lavorazioni di diversificata complessità. Per entrambi i settori si afferma l’esigenza di un modello condiviso di hub territoriale con governance di filiera, formativa e di ricerca. La convergenza aerospaziale-nautica costituisce un’opportunità strategica per valorizzare le specializzazioni manifatturiere dell’Emilia-Romagna e, in particolare, per riconoscere un ambiente proprio di questo territorio , non ancora adeguatamente riconosciuto e tuttavia estremamente rilevante per lo sviluppo locale futuro”. “ A Forlì abbiamo dato il via al nuovo corso di laurea magistrale in ingegneria nautica con un investimento pubblico-privato che vede la partecipazione delle eccellenze industriali del settore - ragiona Colla - con l’obiettivo di formare nuove competenze avanzate per gestire la complessità della filiera della cantieristica da diporto. E altrettanto importanti sono gli investimenti su tutta la filiera della formazione che stiamo facendo come Regione: Ifts ( Istruzione e Formazione Tecnica Superiore ndr), Its (Istituti tecnologici superiori ndr), per formare profili che vanno dai falegnami ai tecnici di produzione. La nautica italiana è tra i settori più dinamici del Made in Italy e il distretto adriatico, basato sulla collaborazione tra grandi imprese e una rete di Pmi specializzate, è un sistema che genera valore diffuso sul territorio. Qui c’è l’orgoglio di fare bene le cose e un patrimonio industriale fatto di eccellenze assolute, che oggi si trova ad affrontare nuove sfide legate alle competenze, alla digitalizzazione e alla sostenibilità. Perché la nautica è davvero un settore che richiede competenze specializzate. Oggi abbiamo bisogno di capacità di design e studi evolutivi sempre più proiettati nella sostenibilità, per mantenere il distretto nel mondo”.