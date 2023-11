Forlì, il vice sindaco Mezzacapo: “Più controlli alla stazione dalle 17.30 alle 20”

Sicurezza, il vice sindaco di Forlì Daniele Mezzacapo in una nota assicura più controlli: “Ho chiesto al Comando della Polizia Locale un impegno puntuale nel rafforzare il controllo e nel garantire maggior presidio dell’area della stazione ferroviaria di Forlì durante la fascia oraria di rientro dei pendolari. Per tale ragione, tutti i giorni, dalle ore 17:30 alle 20, una pattuglia svolgerà il proprio servizio nel quadrante compreso tra lo scalo, le aree di fermata del trasporto pubblico locale, viale della libertà, i parcheggi circostanti e la zona ex Mangelli. Si tratta di un impegno molto significativo che la Polizia Locale garantirà ai cittadini che lavorano o studiano fuori sede nel momento di punta, al termine della giornata di lavoro”.