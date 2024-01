Forlì. Il vice premier Tajani: “Al lavoro per una coalizione di centrodestra coesa”

Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto tappa all’istituto Salesiani “Don Bosco” - Cnos Fap, storico centro di formazione professionale nel cuore della città, accompagnato dalla ministra dell’Università, Anna Maria Bernini per l’incontro dal titolo “La politica come crocevia fra le relazioni”. In vista delle prossime elezioni europee e amministrative Tajani conferma «di lavorare per una coalizione di centrodestra coesa come sempre è stato nel 99,99% dei casi. Anche in questa regione ci saranno coesione e candidati unitari, abbiamo dei buoni nomi e i risultati non mancheranno» mentre «nutro qualche dubbio» sul terzo mandato per governatori delle Regioni.

