Forlì. Il vescovo Livio Corazza: «A Natale spegnete i telefonini e state in famiglia. Il 2023 è stato un anno difficile ma il popolo di Dio non si è perso d’animo»

Al vescovo di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza abbiamo chiesto di fare il punto su Forlì e i forlivesi alla vigilia del Natale, il sesto da quando è arrivato alla guida della Diocesi che fu di San Mercuriale.

Eccellenza, come ha vissuto questo 2023?

«Intensamente. Ci sono vecchie e nuove sfide con le quali confrontarsi quotidianamente. Sfide pastorali per la necessità di cambiamenti interni alla Chiesa, se veramente vuole rispondere al mandato di annunciare oggi il Vangelo in questo cambio d’epoca; sfide sociali ed economiche causate dalla pandemia, dai cambiamenti climatici, dalle guerre in corso con tutte le conseguenze che sappiamo per le famiglie, per i giovani, per le parrocchie. Si sono aperti tanti nuovi file e non ne abbiamo ancora chiuso uno».

Lei, pastore di questa comunità, come vede il suo gregge dopo le avversità climatiche che hanno colpito il nostro territorio?

«Il popolo di Dio è provato ma non si è perso d’animo. In particolare le comunità parrocchiali e religiose che sono state interessate dall’alluvione si sono date parecchio da fare pensando sia alle strutture che alle persone. Ricordo le parrocchie dei Romiti, di San Benedetto, la comunità del Seminario, la valle del Montone con la chiusura di una ventina di chiese a seguito del terremoto. Tutto è tornato attivo e funzionante. Anche la chiesa di Montepaolo è stata riaperta. Ma per la gran parte in forma emergenziale. Dobbiamo ringraziare i benefattori e tutti coloro che ci hanno aiutato».

Il nuovo progetto pastorale diocesano è intitolato “Non ci ardeva forse il cuore?”: quali iniziative ha in mente per proporre i valori cristiani ai forlivesi e in particolar modo ai giovani ?

«La fatica è quella di camminare insieme. Se si fa fatica a venire a messa, figurarsi se si partecipa a gruppi del Vangelo e ai gruppi sinodali. D’altra parte non si può pensare di elaborare dei progetti rimanendo a casa e sperando che qualcuno altro ci sostituisca. Se non si arde non si accende. Chi non arde tende a spegnere anche quelli che ardono».

Presto aprirà il cantiere per il restauro della Cattedrale e in particolare della Cappella della Madonna del Fuoco in vista del sesto centenario del Miracolo: come pensa di far fronte alle ingenti spese necessarie?

«Fino a questo momento possiamo contare solo sull’8 per mille, che ogni anno la Conferenza Episcopale italiana riconosce alla nostra Diocesi e al contributo che ci viene annualmente dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Questo significa che per anni le opere necessarie per la manutenzione delle parrocchie sono sospese. Ci è stato promesso dalla Fondazione un contributo straordinario quando sarà necessario».

Con i conflitti in corso in Ucraina e Palestina, la pace nel mondo non è mai stata così in pericolo: cosa si sente di dire ai forlivesi, oltre che invitare alla preghiera?

«Non sottovalutiamo la forza della preghiera. E ancora, i piccoli o grandi gesti di perdono che possiamo fare, che sono molto più forti dell’odio e della vendetta. Ricordiamo che le guerre non avvengono per caso, nascono dal cuore dell’uomo. Sono frutto di tanti fattori (umani), che negli anni passati sono stati trascurati o sottovalutati. La Chiesa cerca di formare coscienze, il Magistero della Chiesa, la missione della Chiesa e le iniziative diplomatiche del Vaticano sono al lavoro incessantemente. Ma fino a questo momento non sono state sufficienti. Al momento, sono più forti coloro che lavorano per la guerra, per la divisione. Vincono, ancora, coloro che ci guadagnano dalla guerra, come, per esempio, chi vende armi».

E’ la vigilia di Natale: traendo spunto dal suo recente messaggio alla chiesa locale, cosa si sente di augurare ai forlivesi?

Fermatevi in famiglia a guardare insieme il presepe. Diceva san Francesco: “Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello”. E Tommaso da Celano nella sua biografia di Francesco sottolinea che: “La sua aspirazione più alta era di osservare perfettamente e sempre il santo Vangelo e di seguire l’insegnamento del Signore nostro Gesù Cristo e di imitarne le orme”. Chiudete i cellulari mentre mangiate e andate insieme a messa. Fate una passeggiata e giocate in famiglia. Dite una preghiera ogni giorno davanti al presepe. Andate insieme a trovare una persona che è sola o è in difficoltà. Se fate tutto questo per tutto il tempo di Natale fino all’Epifania, vedrete che il Signore cambierà il vostro cuore e vi suggerirà qualcosa di buono. Fidatevi. E forse vi verrà voglia di continuare».

Ma cosa significa per lei il Natale, il sesto da quando è arrivato a Forlì?

«Mi piace vedere il sorriso di coloro che incontrano la grazia di Dio, venendo a messa la notte e il giorno di Natale. È il sorriso particolare di coloro che provano la gioia di essere cristiani. Avvertono che non sono soli: c’è Dio e ci sono gli amici di Dio con loro. Una famiglia allargata».

Quali sono i principali appuntamenti nell’immediato futuro?

«La marcia della pace, il primo gennaio; il 7 gennaio la Festa dei popoli, e poi la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, la festa di Beata Benedetta, la Novena della Madonna del Fuoco. E a fine febbraio la visita “ad limina” dei Vescovi dell’Emilia-Romagna a Roma e l’incontro con il Papa».