Forlì. Il sindaco Zattini: “Si chiude un anno disastroso ma sono pronto a ricandidarmi, con una coalizione allargata”

Alle spalle si lascia l’anno più disastroso della storia recente di Forlì, ma le difficoltà non lo hanno demotivato anzi, è pronto alla battaglia politica in vista delle elezioni amministrative del 2024. Per restare sindaco, tra progetti da concludere, famiglie e imprese da aiutare. Gian Luca Zattini ripercorre il 2023 che rimarrà indelebilmente segnato dall’alluvione.

Sindaco Zattini, si chiude l’anno più difficile del suo mandato?

«Si chiude un anno che è stato il più disastroso per Forlì dal dopoguerra, sicuramente. Adesso il tema centrale è quello di accompagnare imprese e famiglie a quell’auspicato ristoro. E’ tutto complicato, non è una strada che non abbia difficoltà, però mi sembra ci sia la concretezza dei numeri: fino a 40mila euro sembra tutto molto semplice, oltre c’è la promessa di intervenire. Come Comune ci stiamo interfacciando a più riprese con il governo che è disponibile a recepire il nostro invito di prendere in esame nelle prossime ordinanze anche il ristoro per i beni mobili, che per molte famiglie sono il danno maggiore: arredi, suppellettili, una cucina persa è un costo da migliaia di euro, un’auto danneggiata incide sulla vita della famiglia».

Si aspettava un meccanismo di ristoro più veloce?

«L’ordinanza è molto corposa e complessa. Alla base di questo c’è la consapevolezza che il generale Figliuolo e il suo staff trattano denari pubblici, quindi con tutta l’attenzione che serve».

Vede segnali di ripresa o è presto?

«La ripresa è sotto gli occhi di tutti. Se adesso una persona arriva a Forlì, difficilmente si accorge di quello che abbiamo subìto. Poi se si aprono le porte di centinaia di case allora si trova ancora la devastazione. Le grandi imprese hanno già ripreso, dopo un mese il 97% delle associate a Confindustria erano ripartite con l’attività. Adesso dobbiamo mettere tutti sul piano del recupero e del ristoro».

I mesi difficili hanno fatto cambiare la sua idea di ricandidarsi ?

«Prima ci pensavo, poi devo dire che anche alla luce di un atteggiamento censurabile da parte di figure che dovrebbero avere un ruolo istituzionale e che in questi frangenti dovrebbero prima di tutto fare squadra e non pensare al voto in più o al voto in meno alle elezioni, sono ancora più convinto. Molte persone e realtà mi hanno stupito negativamente. Non parlo dei cittadini che hanno il diritto e anzi direi il dovere di essere arrabbiati e di prendersela con il sindaco e l’amministrazione».

Che clima ci aspetta verso le elezioni.

«Una coalizione come la mia a Forlì non ha mai un tappeto di rose. Questa città ha una storia lunga e una tradizione: non a caso la mia è una prima esperienza amministrativa non di sinistra da tempo immemore. Questo è il segno che sarà una battaglia dura. Credo che i cittadini apprezzeranno le tante cose che si sono fatte, abbiamo fatto uscire la città da un immobilismo che era sotto gli occhi di tutti. Aver messo in moto tantissimi cantieri e operazioni, come l’acquisto dell’ex Eridania e dell’Hotel del Città, il recupero di tante parti in abbandono della città, sono il segno di un’Amministrazione che ha operato. Io contesto quando si dice che non si è fatto niente. Assieme a un dato che molti dimenticano: noi abbiamo ridotto in maniera drastica l’enorme debito pubblico della città, senza aumentare una tariffa, una tassa, un costo per le famiglie. E non è stato semplice pensando ad un’inflazione in doppia cifra».

Restando in tema di elezioni, come sarà la sua coalizione?

«Per il momento ho avuto la riconferma di stima e fiducia da parte di tutta la coalizione esistente. Poi come tutti l’ambizione è quella di allargarsi. Aggiungi un posto a tavola è sempre una canzone che fa ben sperare».

Molti progetti passano dai fondi del Pnrr?

«Non tutti. L’ex Eridania e l’Hotel della Città sono stati acquistati con fondi del Comune. Ovviamente c’è una questione di tempistica: quella del Pnrr è molto ristretta, altri progetti possiamo cantierarli con tempi diversi perchè non siamo vincolati a date. Rimangono progetti vitali ma meno impellenti».

Proprio visti i tempi ristretti, come procedono i cantieri Pnrr?

«Stanno andando avanti con tutte le tempistiche previste dal Pnrr, parliamo di oltre 100 milioni di investimenti, quindi cifre e progetti importanti».

Qual è il primo progetto che le piacerebbe vedere concluso nel 2024.

«Direi l’ex Gil con l’Auditorium, ma anche la nuova collocazione della collezione Verzocchi, che molti esperti definiscono lungimirante, collezione che vogliamo sia ammirata nella sua dimensione di unicum a livello mondiale. Poi sono affezionatissimo all’idea di togliere una delle ferite più grandi della città, vale a dire il transennamento ventennale del palazzo degli studi per gli intonaci che cadevano».

Sente che stia cambiando il volto della città con tutti questi cantieri?

«Certo, a partire dal togliere quell’orrore del parcheggio Sacripanti, fino al completamento del percorso, condiviso con Soprintendenza e ministero, di tutto il patrimonio artistico. Credo sia un segnale di una città che vuole tornare al centro della Romagna. Passando dall’impulso dato all’Università: non voglio che si dimentichi che grazie all’opera del Comune abbiamo la Facoltà di medicina che, partita con 90-95 studenti, già da quest’anno ne conta 130 ed è molto presumibile che possa arrivare a numeri più importanti nei prossimi anni. Questo da un lato è importante per l’innovazione della nostra sanità, dall’altro c’è una forte ricaduta economica. L’altra grande idea che mi piacerebbe, tramite il restauro del palazzo del Merenda, è quella di fare gravitare tutto il Campus sul centro della città, riaprire una connessione vera fra il Campus e corso della Repubblica e il centro storico. Sull’università continuiamo a investire. E’ di questi giorni la chiusura del cerchio intorno alla Facoltà di Ingegneria navale che è un’altra conquista importante perchè Forlì è un polo nautico riconosciuto a livello nazionale tra Ferretti, Cantiere del Pardo e tante iniziative che hanno nella nautica il loro punto di riferimento».

La preoccupano i fenomeni di microcriminalità e baby gang?

«Ci confrontiamo costantemente con il questore. La situazione è monitorata. Devo dire che purtroppo è una situazione diffusa a livello nazionale, Forlì può dire di essere meno investita di altre città, però non nego che questo ha la nostra attenzione massima. Non ci possiamo permettere episodi di questa natura. Accanto a una delinquenza storica, si sta creando una delinquenza di mondi giovanili dove l’intervento è doppiamente difficile».

L’apertura recente di Casa Romagna può essere uno stimolo per il centro?

«Certo, era attesa da tempo, porta un ulteriore stimolo al rilancio e rivitalizzazione del centro, e quindi credo che sia un’operazione che darà uno stimolo per ridare alla piazza la centralità che merita. Anche perchè in questi fine settimana l’affluenza è tanta. Il dato non sindacale è quello dell’afflusso rilevata con i nostri sistemi di monitoraggio: in un weekend 66mila ingressi danno il segnale che si è apprezzato il fatto di aver mantenuto un’attrattività legata al Natale e quindi al turismo».

Il suo augurio per il 2024?

«Di lasciarci dietro la tragedia dell’alluvione. Una cosa che nessuno potrà mai risarcire sono i tre morti, però l’augurio è che famiglie e imprese abbiano il giusto riconoscimento per una tragedia che ci ha travolto in una maniera che nessuno poteva immaginare. Al centro del 2024 ci sarà questo senso di vicinanza concreta alle famiglie».