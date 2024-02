Forlì il sindaco ricorda Ubaldo Mengozzi: “Punto di riferimento per la medicina d’urgenza”

In una nota, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ha espresso il cordoglio della città per la scomparsa del dottor Ubaldo Mengozzi, scomparso nei giorni scorsi dopo essere stato travolto da un’auto. “A nome del Comune di Forlì e interpretando i sentimenti dell’intera comunità cittadina, il sindaco Gian Luca Zattini partecipa al dolore per la scomparsa del dottor Ubaldo Mengozzi. Alla sua professionalità e alla passione con la quale ha interpretato, quotidianamente, il proprio lavoro al servizio delle persone, della medicina e della cura, devono tantissimo sia la sanità romagnola che quella nazionale. Già primario del Pronto soccorso dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, Mengozzi ha avuto un ruolo di punto di riferimento, in Italia, per la medicina d’urgenza portando le ragioni di una maggior attenzione al primo soccorso a tutti livelli, dai territori fino alle aule del Parlamento. Al suo nome si legano, ancora negli ultimi decenni del secolo scorso, pure l’attività pionieristica rivolta a creare una rete internazionale di specialistica e l’impegno nella lotta contro le stragi del sabato sera. Fu tra i promotori del numero unico telefonico per le emergenze e primo presidente dell’Associazione Nazionale Medicina di pronto soccorso e d’urgenza. Alla moglie, agli amici, ai colleghi e a tutti coloro che hanno conosciuto e apprezzato il valore umano e medico del dottor Mengozzi giungano la vicinanza e l’affetto dell’Amministrazione comunale di Forlì.