Forlì, il sindaco Gianluca Zattini: «Macchè passerella, la visita di Giorgia Meloni è stata un segnale di grande concretezza»

«Io non avevo dubbi, chi pensava che saremmo stati dimenticati dovrà ricredersi». Non nasconde l’entusiasmo il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, nel fare gli onori di casa alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e alla premier Giorgia Meloni. Prima, però, un incontro a porte chiuse con le due presidenti, omaggiate di dieci piadine romagnole ciascuna. «La presenza di von der Leyen e Meloni rappresenta un momento di grande vicinanza alla nostra comunità dopo la tragedia che ci ha colpito - afferma Zattini -. Quella di oggi non è stata una passerella, ma un segnale di grande concretezza a sostegno della ripartenza con 1,2 miliardi di euro dal Pnrr da mettere a terra sia per la ricostruzione che per la prevenzione. Questa è la cosa più importante. Il prossimo obiettivo deve essere quello di lavorare insieme per il ristoro dei beni mobili».